Viva Rai 2 | Fiorello rompe il silenzio è racconta l’imbarazzante storia | È stato Sardella ad umiliare Re Carlo III”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 8 maggio 2023)un dettaglio inedito dell’incoronazione di ReIII aRai 2: “È colpa di” inizia una nuova settimana dove di prima mattina,ci farà compagnia con il suo amatissimo programma che, tra poco più di un mese chiuderà i battenti. I telespettatori sono infatti molto preoccupati su come trascorreranno le mattinate in assenza del comico che, oltre a commentare le ultimissime notizie, diverte con tantissimi sketch il pubblico alternando anche la presenza di diversi ospiti speciali. C’è chi addirittura vorrebbe che la Classroom, per la stagione estiva, sia spostata in una località balneare perché per continuare a mandare in onda la trasmissione di, ma sembra che non ci sarà nulla da fare: dovremmo aspettare settembre per il ...