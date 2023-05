' Vittime collaterali' | alle 23 40 su Rai 1 | ospiti e anticipazioni della puntata

', questa sera alle 23.40 su Rai 1, puntata dedicata agli 'orfani speciali'. Ma chi sono gli orfani speciali, di cosa sonoe quanto hanno lottato per ritrovare una vita ......30 - Cinque Minuti 20:35 - affari tuoi 21:30 - Un passo dal cielo St 7 Ep 15 - L'Ultima Verità - Parte 1 22:35 - Un passo dal cielo St 7 Ep 16 - L'Ultima Verità - Parte 2 23:40 -...Per orfani speciali , s'intende persone, uomini o donne, che hanno perso la propria madre per mano della violenza del padre. Questo, un papà assassino, che dopo l'arresto o il suicidio per l'estremo ...

Vittime collaterali, da stasera in tv: le anticipazioni del programma Today.it

"Report", questa sera alle 21.20 su Rai 3 una nuova puntata del programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Il 16 gennaio 2023 è stato catturato Matteo Messina Denaro dopo trent'anni di latit ...“Vittime collaterali”, questa sera alle 23.40 su Rai 1, puntata dedicata agli “orfani speciali”. Ma chi sono gli orfani speciali, di cosa sono vittime e quanto hanno lottato per ritrovare una vita nor ...