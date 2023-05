Vitamine e integratori in gravidanza | quali scegliere per la salute propria e del feto?

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Durante la, è fondamentale seguire una dieta sana ed equilibrata per garantire il benessere sia della madre che del bambino in crescita. Lee i sali minerali sono elementi essenziali per il corretto sviluppo dele per mantenere in forma la futura mamma. Naturalmente, bisogna ricordare come sia fondamentaledi assumere eventualiper lasolo dopo il consulto con il proprio medico curante oppure con il ginecologo. Ma vediamo nel dettaglio,, Sali minerali epotrebbero essere utili per garantire un adeguato apporto di nutrienti durante lautili durante la...