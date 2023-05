Viola Mahrenbach da giugno nuovo Cfo di Bmw Italia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – A partire dal 1°2023,sarà ilCFO di Bmw. Prenderà il posto di Stefan Hofer che, a partire dalla stessa data, assumerà l’incarico di CFO per la regione Central and Southeastern Europe di Bmw., laureata in Economia, ha maturato una vasta esperienza in consulenza strategica, revisione contabile e consulenza fiscale. In BMW dal 2016, ha ricoperto diversi ruoli all’interno dell’azienda e attualmente è Responsabile del reparto Assets Accounting, Investment Management, Cost Accounting di Bmw. Prima di entrare nel Gruppo ha ricoperto varie posizioni nell’area Finance nei settori del lusso e dell’automotive.“A Stefan Hofer – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di Bmw ...