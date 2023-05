VIDEO – Udinese-Sampdoria 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 8 maggio 2023), posticipotrentaquattresima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata alla Dacia Arena di Udine. RETROCESSIONE SICURA –2-0 nel posticipotrentaquattresima giornata diA. La sconfitta contro l’costa la retrocessione alla. Per la squadra di Dejan Stankovic la discesa di categoria era inevitabile, ora c’è anche l’ufficialità. Otto minuti e mezzo e una discesa di Festy Ebosele a sinistra taglia il campo, con bell’assist per Roberto Pereyra il cui tocco sotto vale il vantaggio. La ...

La cronaca di- Sampdoria ( GLI HIGHLIGHTS )subito in vantaggio al nono minuto con Pereyra in contropiede, servito da Ebosele: ottimo inserimento e scavetto per superare il ...La Sampdoria è aritmeticamente in Serie B dopo la sconfitta contro l'per . Nel primo tempo Roberto Pereyra stappa subito il match con un gol d'autore composto da ... Ecco ildei gol e ...Pereyra e Masina condannano la Sampdoria alla Serie B: 2 - 0, che aggancia l'ottavo posto ... 'Ci fate schifo, su Ferrero nulla da dire' Soldi falsi su Lotito FOTO -ULTIME SPERANZE - Ci ...

(VIDEO) Udinese-Sampdoria 2-0 L'Opinione: poca storia, dispiace vedere i blucerchiati così TuttoUdinese.it

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Samp: "Ebosele è un ragazzo del 2002 che l'anno scorso giocava in Championship. E' arrivato in Serie A e ha lavorato molt ...