VIDEO Giro d’Italia 2023 | highlights e sintesi tappa di oggi Matthews vince a Melfi | Evenepoel guadagna in classifica

(Di lunedì 8 maggio 2023) Michaelha vinto la terzadel, imponendosi sul traguardoal termine di una giornata caratterizzata dalla pia e da un percorso molto mosso nel finale. L’australiano ha trionfato in volata battendo il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo), il connazionale Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e i nostrinzo Albanese (Eolo-Kometa) e Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck). Filippo Zana ha fatto un grande lavoro per il compagno di squadra del Team Jayco AlUla, premiato con una splendida affermazione. C’è un cambiamento inatteso ingenerale. Remcoha infatti rimpolpato il proprio vantaggio grazie ai tre secondi di abbuono conquistati al traguardo volante. Il ...

Giro d'Italia, a Melfi è conto alla rovescia Dopo 29 anni la città federiciana torna ad essere tappa della storica carovana rosa. Tanta l'attesa da parte della comunità, coinvolta in una serie di ...