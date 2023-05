VIDEO – Empoli-Salernitana 2-1 | Serie A | gol e highlights della partita

... 37' pt Cambiaghi (E); 18' st Caputo (E), 40' st Piatek (S): (4 - 2 - 3 - 1): Vicario; ...La cronaca di Udinese - Sampdoria ( GLI HIGHLIGHTS ) Udinese subito in vantaggio al nono minuto ...Ildei gol e degli highlights di- Salernitana, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Vittoria pesantissima dei ragazzi di Paolo Zanetti che ...Miglior interprete del Concorso: Rachel Chelini ("Amori paralleli" dell'IIS Virgilio,). Vincitore del Concorso teatrale under 20 : "Mirror" degli studenti del Liceo Plauto di ...

Empoli-Salernitana: video, gol e highlights Sky Sport

Il tecnico Paolo Zanetti si trova a commentare forse la miglior partita del suo Empoli, una gara che ha coinciso con un cambio di modulo. "In questa ...Empoli-Salernitana: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A 2022/2023 ...