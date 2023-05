Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023)DEL 8 MAGGIO 2028 ORE 19:85 MASSIMILIANO VERZANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PONTINA E APPIA IN INTERNA CODE TRA NOMETANA E PRENESTINA E TRA VIA AURELIA E TRIONFALE TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO RUBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA L’OGIATA SULLA CRISTIFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral