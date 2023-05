Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023)DEL 8 MAGGIO 2028 ORE 18:35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE a tratti TRA FLAMINIA E TRIONFALE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONESUD IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E VIA DIRAMAZIONESUD CODE PER LAVORI ANCHE SULLA A1 ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON IL BIVIO DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE ANCHE SULLAFIUIMCINO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO RUBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI NEI DUE ...