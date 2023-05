Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2023 ore 15 | 30

(Di lunedì 8 maggio 2023)DEL 8 MAGGIO 2028 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E VIA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E CASILINA TRAFFICATO ANCHEIL TRATTO RUBANO DELLA A24 CON CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI I SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CIRCONE SOSPESA SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, ...

Per i veicoli diretti in direzioneil traffico sarà deviato verso l'uscita 'Pescara Villanova'.e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della...... oltre a, saranno interessati anche i Comuni di Ciampino, Marino e Pomezia. In aggiunta, il ... i tracciati delle nuove linee seguiranno prevalentemente lastradale esistente. Entrambi i ...Per i veicoli diretti in direzioneil traffico sarà deviato verso l'uscita "Pescara Villanova".e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della...