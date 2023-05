Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023)DEL 8 MAGGIOORE 12.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO CODE PER LAVORI SU VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI CASTEL DI LEVA CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA ARDEATINA TRA IL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE TRA CECCHINA E PAVONA IN DIREZIONE DEI CASTELLINI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral