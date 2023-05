Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023)DEL 8 MAGGIOORE 10.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE RISOLTI INTRAMBI GLI INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA AL MOMENTO IN CARREGGITA ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO IN CARREGGITA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI NELLO SPECIFICO CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ETOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE CODE SU VIA NETTUNENSE TRA CAMPO DI CARNE E VI ADEL COMMERCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA SARA SPANO’ E ...