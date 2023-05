Via il Superbollo | la tassa sulla laurea e sugli intrattenimenti | così il governo Meloni taglia le micro-imposte

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 maggio 2023) Via il, le tassee quelle. Ilpensa dire le. Come lasulle auto di grande cilindrata. Che pagano i possessori di auto di potenza superiore a 185 Kw. Il cui costo è di 20 euro per ogni Kw oltre il limite. Per esempio un’Audi SQ7 con una potenza di 373 kW: paga 3.760 euro in più rispetto al bollo ordinario. La lista delleda cancellare, spiega oggi Il Messaggero, è ancora in via di predisposizione dalle parti del ministero dell’Economia. E andrà a colpire anche le tasse sull’intrattenimento. Come quella sul biliardino. Che ha fatto arrabbiare tutti nel giugno scorso ...