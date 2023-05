Per ora, riferiscono fonti di governo, si esclude quindi che si possa tenere martedì unanticipato, in vista dell'assemblea degli azionisti dell'Eni convocata per mercoledì in cui sarà nominato ...Nel terzo turno è arrivato lo stop per mano del connazionale Vismara che si è imposto 15 - 10 lanciandosila zona medaglie. GRAND PRIX SPADA MASCHILE - Cali (Colombia), 7 maggio 2023 Qui i ...Nomine Rai, ilapre il Risik: sì al tandem Sergio - Rossi. Fuortesil San Carlo di Napoli LE ALTRE PARTITE La sola certezza in pratica è che bisogna chiudere. Tant'è che anche se i diretti ...

Verso Cdm per nomine giovedì. Martedì interim Gdf a De Gennaro Agenzia askanews

Roma, 8 mag. (askanews) – Dovrebbe essere formalizzata in Consiglio dei ministri giovedì la scelta di Roberto Sergio ad amministratore delegato della Rai. Nella stessa riunione potrebbe arrivare anche ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...