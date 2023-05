“Verissimo” | Cristiano Malgioglio parla del terribile lutto | “Un trauma incredibile”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 8 maggio 2023) News Tv.è tornato a raccontarsi adurante la puntata di sabato, 6 maggio 2023. Il giudice di Amici è tornato ospite, in collegamento dal talent, per una chiacchierata intima e profonda. Il cantante ha raccontato a Silvia Toffanin due eventi che lo hanno sconvolto e dai quali non si è mai ripreso.ha ancheto dell’ultima puntata di Amici: il giudice è ha rivelato di non aver dormito la notte per quanto è successo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Momento magico per Maria De Filippi: ecco sta accadendo davvero Leggi anche: “Amici 22”, bella sorpresa per Aaron dopo l’eliminazione “”,in lacrime per i terribili lutti...