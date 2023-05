Vergogna a Reggio Emilia | come umiliano D' Annunzio | senza precedenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) La guerra della toponomastica continua, aizzata da una sinistra sempre più a corto di idee e alla ricerca di rivincite tanto simboliche quanto effimere. Col tempo essa va trasformandosi sempre più in una guerra della stupidità e dell'ignoranza, il che è poi una sorta di palinodia per quella parte politica che pretende ancora oggi di essere l'unica portatrice dei valori della cultura. L'ultimo episodio lo dimostra ampiamente. È accaduto in quel di, ove la giunta comunale, presieduta dal piddino Luca Vecchi, ha deciso, per celebrare il 25 aprile, di cambiare nome a Via D'intitolandola a Srecko Kosovel, un poeta sloveno morto giovanissimo di meningite nel 1926. A denunciare l'episodio è stato Armando Foschi, un consigliere comunale della Lega di Pescara, la città del Vate, in due lettere che ha inviato ...