Ventura | «Mondiale? Quando non ci sono andato io ‘un disastro epocale’ | per Mancini ‘un incidente di perso’»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le parole dell’ex ct della Nazionale, Giampiero: «Nel calcio non conta più chi sei, ma cosa dicono di te» Gian Piero, dalle pagine de La Repubblica, torna a parlare della mancata qualificazione ai mondiali degli Azzurri nel 2018 e nel 2022. Di seguito le sue parole. BUONA STAMPA – «Ho capito tardi che il mondo è cambiato. Ho continuato ad essere, senza preoccuparmi dell’apparire. Invece nel calcio non conta più chi sei, ma cosa dicono di te. Devi far passare delle notizie ed essere parte di un gruppo importante: procuratori, buona stampa. Altrimenti non esisti». ELIMINAZIONE– «L’hanno definito ‘un. Poi è successo una seconda volta. Hanno scritto che era un ‘di percorso’. La notte della nuova eliminazione ho ricevuto 700 ...