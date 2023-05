Venere influencer | i profili fake che la seguono

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non finiscono i tormenti per la campagna promozionale del turismo Open to meraviglia. A commentare i presunti successi dell'iniziativa sono schiere di bot

...ladi Sandro Botticelli, in una veste diversa " in tutti i sensi - da come ce la ricordavamo. Truccata, gambe snelle, che mangia la pizza o si scatta un selfie come farebbe una vera,...Secondo Pirrone "sia sotto il suo profilo ufficiale che nel profilo Instagram dellaci sono secchi di commenti finti" riportando qualche esempio in alcuni screenshot, dove si ...... che cosa succede ora Il più grande gatto di Schrödinger mai riprodotto nella realtà La campagna per promuovere l'Italia dellaè una sfilza di errori Un anno di guerra in Ucraina : ...

Venere influencer, tutte le gaffe della campagna WIRED Italia

Alcuni «Uomini stranieri muscolosi» (...) stanno commentando con entusiasmo i post social della Santanché sulla Venere influencer con frasi del tipo «Questa campagna pubblicitaria territoriale è pazze ...Un'analisi fatta senza troppi sforzi ci fa capire che la campagna marketing Open To Meraviglia può aver comprato dei follower.