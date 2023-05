“Vedete qui | li ho ammazzati tutti i tre | anche mia figlia” | video choc della mattanza di Torremaggiore

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Ho perdonato già una volta mia moglie, lui è il secondo. Ho tagliato lui, li hoi tre,miaqui”: in unmostra orgoglioso gli effettisua furia omicida Taulant Malaj, 45enne panettiere albanese che a, nel Foggiano, ha ucciso suae un vicino di casa e ucciso sua moglie. Sospettava che l’uomo, il 51enne Massimo De Santis, avesse una relazione con la sua consorte. Così lo ha affrontato nell’androne del palazzo con un coltello, ferendolo mortalmente alla gola e all’addome. Poi è andato a casa sua per accanirsi contro sua moglie Tefta: quando sua16enne gli si è parata davanti per difendere la madre, è stata anch’essa accoltellata. La giovane è ...

"Ho tagliato lui - continua l'assassino - li ho ammazzati tutti i tre, anche mia figlia,". Poi, dopo aver insultato la moglie, che nel frattempo si vede sdraiata accanto alla figlia ...... che magari voipoco ma che per noi sono veramente importanti e poi voi tifosi, che in ... A nome di tutta la squadra vi ringrazio perché ci avete sempre sostenuto, non soloa Napoli, ma in ...Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti i tre, anche mia figlia,', prosegue insultando la moglie 39enne, Tefta, che si stende accanto al corpo della 16enne. Poi, urlando, Malaj si domanda ...

Foggia, uccide la figlia e un vicino, poi fa video dove mostra le ... Fanpage.it

Taulant Malaj ha ucciso la figlia 16enne e il presunto amante della moglie 39enne a Torremaggiore, in provincia di Foggia ...