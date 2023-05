Vaticano | primo filippino fra le Guardie svizzere

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un ragazzoè entrato a far parte delle, l'esercito del Papa. E' la prima volta che un ragazzo di origine asiatiche arriva da così lontano, almeno come origini, perchè in ...

Dopo l'incontro sul tema "La protezione dei minori nella Chiesa", svoltosi indel 21 al 24 febbraio 2019, Papa Francesco aveva indicato come obiettivo primario "quello ...

C'è anche un giovane asiatico - in particolare un filippino - tra i 23 nuovi alabardieri della Guardia Svizzera Pontificia che hanno prestato solenne giuramento sabato pomeriggio nel Cortile di San Da ...Sebastian Esai Eco Eviota, 25 anni è il primo asiatico a far parte dell'esercito più piccolo e antico del mondo ...