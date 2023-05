Vadus | arriva l’App che “mette a nudo” i beni culturali non accessibili

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Una metodologia innovativa per la fruizione virtuale 3D dinon, in grado di rivelare anche aspetti non visibili a occhio, basata sull’integrazione di tecnologie 5G, cloud, servizi satellitari, fotogrammetria e informazioni multimediali. È il risultato del progettocondotto da Enea, Università Sapienza di Roma, parco Archeologico del Colosseo e di Ostia Antica, Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, TIM, Next-Ingegneria dei Sistemi (coordinatore) e finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che sarà presentato il 9 e 10 maggio presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati al workshop Ricerca, sviluppo e applicazioni per i. Dai risultati del progettoalle future collaborazioni. ...