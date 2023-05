Usa | Yellen | Crisi costituzionale usare XIV emendamento tetto debito

ribadito che la priorità + assicurarsi che "Il Congresso faccia il suo lavoro aumenti il tetto del debito e ci consenta di pagare i nostri conti e non dovremmo arrivare al punto in cui ...... ha avvertito il segretario al Tesoro Janetin un'intervista. Per quanto riguarda il settore ... Lunedì 08/05/2023 16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%) Mercoledì 10/05/...Torna lo spauracchio del default ina causa del raggiungimento del tetto del debito e del mancato innalzamento da parte del Congresso. Il segretario al Tesoro Janetha addirittura preventivato una 'catastrofe' se non sarà ...

La crisi. Usa, Yellen rilancia l'allarme sul debito: rischio default Avvenire

Il costo per assicurarsi contro il rischio di un default sovrano degli Stati Uniti è salito ai massimi dal 2011 (71) ed è poco sotto quello della Cina (75,3). Yellen teme una catastrofe economica se n ...New York, 8 mag. (askanews) – Il segretario al Tesoro Janet Yellen, intervenendo ieri su ABC ha definito la possibilità di invocare il 14° emendamento una “crisi costituzionale”, dopo che il president ...