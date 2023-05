Usa | l’amore di Biden per pizza e gelato e le lamentele di Jill

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Consiglieri della Casa Bianca rivelano al sito Axios della 'guerra' in corso alla Casa Bianca tra presidente e first lady, che vuole per lui una dieta più sana con meno zuccheri e carboidrati Joeva per gli 81 anni, ma ha i gusti alimentari “di un bambino”:, biscotti, spaghetti,e persino i panini alla marmellata e burro di arachidi. E la cosa sta creando tensioni con la moglieche vorrebbe che il marito seguisse una dieta più sana, come molti meno carboidrati e zuccheri e più verdure, e forse un po’ più in linea con l’età anagrafica del presidente. A raccogliere le indiscrezioni di ex attuali consiglieri diè Axios che spiega che “la guerra per il cibo” è una delle diverse iniziative che la first lady ed i suoi collaboratori della Casa Bianca stanno adottando per la ...