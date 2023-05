Usa | l' accusatrice di Trump è arrivata in tribunale

(Di lunedì 8 maggio 2023) E. Jean Carroll, giornalista e scrittrice che ha accusato Donalddi stupro e diffamazione, èin auto in undi New York dove la giuria è pronta per ascoltare le argomentazioni ...

E. Jean Carroll, giornalista e scrittrice che ha accusato Donald Trump di stupro e diffamazione, è arrivata in auto in un tribunale di New York dove la giuria è pronta per ascoltare le argomentazioni ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, colpiti per aver sbagliato indirizzo. Ma chi ha sparato rischia di farla franca Missouri, 16enne afroamericano suona alla porta sbagliata e il proprietario ...L'ha inoltre raccontato in aula che ne parlò subito a due amiche. Una, Lisa Birnbach, le disse che quello era stato un stupro e che doveva andare subito alla polizia. L'altra, Carol ...

«Sono la persona con più esperienza di chiunque altro si sia mai candidato». Joe Biden, il presidente più anziano della storia americana, seglie di non evitare più l'argomento della sua età e, nella p ...