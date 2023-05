Usa | Biden o Trump? Il sondaggio che preoccupa i democratici

"Nel novembre dello scorso anno, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joehanno avuti colloqui di successo sull'isola di Bali e hanno raggiunto importanti consensi. ...Sul fronte politico, il presidente Joee i repubblicani e democratici del Congresso si ... Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani: Lunedì 08/05/2023 16:00: ...Anche se invocare il 14° emendamento potrebbe essere una possibilità per, ciò che è importante è che i membri del Congresso riconoscano qual è la loro responsabilità e scongiurino ciò che sarà ...

Usa, sondaggio Abc: «Biden poco lucido e troppo vecchio per un secondo mandato» ilmattino.it

"President Biden is laying down a welcome mat to the entire world ... Moritz covers Texas government and politics for the USA Today Network in Austin. Contact him at jmoritz@gannett.com and follow him ...More than five years after his son was gunned down in the deadliest mass shooting in modern U.S. history, Richard Berger still asks why. Why Stephen Berger was killed the day after celebrating his ...