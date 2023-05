(Di lunedì 8 maggio 2023) "Unper celebrare i 75dalla prima seduta a suffragio universale deldella Repubblica. Unaper il nostro Paese ricca di valori come libertà, democrazia, ...

Con queste parole il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, commenta su Twitter l'emissione delper Palazzo Madama a margine della cerimonia. . 8 maggio 2023In Sala Maccari poco prima saranno presentate dal ministro Adolfole monete e i francobolli ...a tutti i cittadini - in modo molto tangibile e quotidiano grazie a una moneta e a un- ...Le cinque aziende che hanno ottenuto il proprio, e che possono fregiarsi del titolo "...tessuto imprenditoriale.' - Ha commentato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo- ...

Urso,'francobollo per i 75 anni del Senato, una data importante ... Agenzia ANSA

"Un francobollo per celebrare i 75 anni dalla prima seduta a suffragio universale del Senato della Repubblica. Una data importante per il nostro Paese ricca di valori come libertà, democrazia, indipen ...Presentato a Roma il francobollo dedicato a Cirio, parte della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” ...