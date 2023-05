UPAS | anticipazioni dall’8 al 12 maggio | scontro Michele-Filippo | Sasà deluso da Mariella

(Di lunedì 8 maggio 2023) Vediamo quali sono ledi Un posto al sole per la settimana che va dall'8 al 12. Non mancheranno colpi di scena. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

L'attrice di Diana disu Maurizio Aiello: 'Buona sintonia sul set sin da subito' Sara Zanier , ...45 circa su Rai3 ( QUI ledall'8 al 12 maggio).al 12 maggio Un Posto al Sole Per Micaela sembra arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità. L'ansia di rendersi utile di Otello finisce per farlo risultare ...andrà infatti in onda dalle 20:50 alle 21:45 con un doppio episodio. Ledi venerdì 5 maggio 2023. Continuano le tensioni tra Franco e Angela , che non sembrano destinate a ...

Un posto al sole, anticipazioni da brividi dall’8 al 12 maggio ... Grantennis Toscana

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara sarà convinta di essere riuscita a riconquistare Ferri, nel frattempo il garage di Franco chiuderà.Settimana ricca di colpi di scena quella che parte l'8 maggio per UPAS dove vedremo Marina prendere una drastica decisione e lasciare Ferri.