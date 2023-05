Uomini e Donne | Sonny Di Meo e Sara Shaimi svelano il sesso del loro bambino

La coppia formata da Sonny Di Meo e Sara Shaimi è nata all'interno di, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi . Dopo essere usciti insieme dal programma, i due hanno vissuto un'intensa storia d'amore, fatta di alti e bassi e che, lo ...In questi ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni online sulla chiusura anticipata di. Difatti TvBlog.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il programma quotidiano di Canale 5 dovrebbe chiudere i battenti già questa settimana in modo che gli autori possano ..., Roberta di Padua, scenata di gelosia con Nicole Santin[...] Nuovo motivo di scontro per Roberta di Padua e Nicole Santinelli, che continuano a non and [...] Da circa un ...

Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo. La scelta di Luca e quella di Nicole (e la data vera dell'ultim ilmessaggero.it

La coppia di Uomini e Donne formata da Sonny Di Meo e Sara Shaimi ha svelato il sesso del bebè che aspettano! Vediamo insieme i dettagli!Uomini e Donne: scopriamo la verità sulla chiusura anticipata del programma e quando avverrà la conclusione dell'attuale edizione.