Uomini e Donne | registrazione 8 maggio | Luca Daffrè sceglie improvvisamente

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nelladidi oggi 82023,ha fatto la sua scelta. In maniera insolita, il tronista ha scelto Alessandra come sua compagna e la corteggiatrice ha accettato di lasciare il programma con un bel bacio. Altri colpi di scena sono in serbo per i fan del dating show di Maria De Filippi: domani, Nicole Santinelli farà la sua scelta, di cui vi forniremo tutte le anticipazioni.: la scelta diha fatto la sua scelta ad, terminando in dolce compagnia il suo percorso nella trasmissione Mediaset. A centro ...