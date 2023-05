Uomini e Donne | Paola Barale umilia ancora Gianni Sperti | “Si commenta da solo”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 8 maggio 2023) Continua a tenere banco la tensione tra, i quali non si sono assolutamente risparmiati con le frecciatine a distanza. La showgirl ha deciso di replicare snobbando le parole dell’ex dette nell’ultima intervista di Verissimo, sottolineando il suo punto di vista. L’opinionista di, non a caso, era ritornato sulla separazione con lei e sul proprio orientamento sessuale. A tal proposito, laha risposto in modo del tutto distaccato.parla diIn occasione dell’ultima intervista a Verissimo, i telespettatori avevano vistoraccontare la ...