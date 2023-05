Uomini e Donne | Lavinia Mauro si è fatta qualche ritocchino? Risponde la tronista

(Di lunedì 8 maggio 2023) Poche ore faè intervenuta sul suo profilo Instagram perre a tutti i followers che le hanno domandato se avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica, riferendosi particolarmente ad unalle labbra per ladi questa stagione di, che ha risposto prontamente al dubbio divampato sui social media. A distanza di due mesi dalla sua scelta, il volto noto del programma di Maria De Filippi continua a viversi la sua storia d’amore con Alessio Corvino, la coppia sembra procedere a gonfie vele, ma come spesso accade quando si ha tanta visibilità, ci sono anche critiche e insinuazioni che circolano sul web.svela se ha fatto ...

ll melanoma cutaneo ha un'incidenza in Italia di 14,3 casi per 100.000e 13,6 casi per 100.000(dati Airtum), ed è al terzo posto per numero di nuovi casi nella fascia di età da 0 a 44 ...Infatti questa patologia interessa maggiormente il gentil sesso e, in particolare, il 13,5% dellecontro il 2,3% degli. Inoltre, si tratta di un disturbo che aumenta progressivamente con ...'Siamo soddisfatti di aver iniziato un percorso che per la prima volta ci vede in prima linea a sostegno dei nostri candidati, tuttiedche godono di rispetto e stima', hanno spiegato ...

Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo. La scelta di Luca e quella di Nicole (e la data vera dell'ultim ilmessaggero.it

Gli spoiler della registrazione di Uomini e donne dell'8 maggio: il tronista Luca ha chiuso il suo percorso in studio ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...