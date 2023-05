Uomini e Donne | anticipazioni registrazione 8 maggio 2023 | due forti liti in studio

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nelladidi oggi, lunedì 82024, c’è stata la scelta a sorpresa del tronista Luca Daffré ma non solo. Si è parlato infatti anche del trono over e i protagonisti ancora una volta sono stati Elio Servo e Tina Cipollari, con la partecipazione di Gemma Galgani, che con una sua segnalazione ha scatenato una lite furiosa. Spazio anche per la nuova frequentazione di Riccardo Guarnieri che però sembra già finita male.: Riccardo Guarnieri chiude con un’altra dama Laodierna diè cominciata con il trono over e con Riccardo Guarnieri. Dopo aver chiuso una breve frequentazione con una dama che sembrava ...