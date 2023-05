Uomini e donne anticipazioni | colpo di scena | Luca Daffrè ha scelto!

(Di lunedì 8 maggio 2023)dinella registrazione di oggi otto maggio 2023.inaspettatamente ha fatto la sua scelta portando a casa la ragazza con cui ha deciso di frequentare fuori dal programma. Ma non solo, anche Riccardo ha deciso di voltare pagina.ha fatto la sua scelta Come anticipato prima,L'articolo proviene da KontroKultura.

Oggi, lunedì 8 maggio 2023, si sono registrate le nuove puntate di: Luca Daffrè ha scelto ! Oggi, si è concluso il trono di Luca Daffrè che ha concluso il suo percorso durante l' ultima settimana di messa in onda del dating show . Luca Daffrè in cui ......persino ai più ottimisti immaginare che chi siede al volante di un "veicolo da combattimento" rimanga estraneo dinanzi a una possibile evoluzione giudiziaria che possa coinvolgereche ...Luca Daffrè ha fatto la sua scelta . Come ben sapete, la stagione disi conclude anticipatamente e, proprio per questo motivo, i due tronisti all'attivo stanno registrando le loro decisioni finali. La scelta di Luca Daffrè di: ecco chi è ...

Oggi, lunedì 8 maggio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: Luca Daffrè ha scelto! Oggi, si è concluso il trono di Luca Daffrè che ha concluso il suo percorso durante l'ultima ...Celebra tutti i suoi volontari la Croce Rossa italiana, con una settimana di eventi dedicati all'impegno degli oltre 150mila fra uomini e donne che mettono a disposizione il loro tempo per aiutare gli ...