Uno studente su 5 delle scuole superiori legge male o in modo incerto Indagine OCSE-PISA

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il 20% dei quindicenni italiani non sare correttamente e ha difficoltà are pagine di giornale o brani scolastici, commettendo errori endo in, troppo lento o troppo veloce. L'articolo .

dei casi tipici nei quali è possibile ritrovarsi è costituito dalloche stia usufruendo di un particolare servizio di ristorazione, che viene reso direttamente dal Comune (e quindi non ...Aveva dedicato la sua vita accademica ai temi dell'acqua: li conobbe e se ne appassionò sin da quand'era brillantedel nostro Ateneo e poi non li abbandonò più, divenendodei più ...Vettura progettata da Matt Humphries quando era ancoradi design, e che ha un motore V8 da 4,8 litri in grado di rilasciare 367 CV e di raggiungere i 100 km/h in 4 secondi e mezzo. Il ...

Milano, il racconto di uno studente del Politecnico: «Aggredito a pochi passi dal campus Bovisa e minacciato con un coltello alla gola per 20 euro» Corriere Milano

CIVIDALE DEL FRIULI – Sono Aurora Simsig e Lorenzo Viterbo gli studenti del licei annessi al Convitto nazionale ‘Paolo Diacono’ di Cividale, rispettivamente Liceo Classico e Liceo Scienze Umane, che s ...Si sono concluse a Cesenatico le Olimpiadi della matematica 2023: anche quest'anno un irpino del Liceo scientifico Mancini, ha mantenuta alta la tradizione ...