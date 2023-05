Under 15 | in mille al Braglia

Leggi su seriea24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Troppo Milan per il Modena dei classe 2008. Davanti a circaspettatori, fra i quali il direttore sportivo Davide Vaira, allo stadio Albertol’15 di Mirko Martinelli viene sconfitta 5-0 nella sfida di andata valevole per gli ottavi di finale del campionato di categoria, che non a caso vede i rossoneri campioni d’Italia in carica. I gialloblù, malgrado l’immediato svantaggio, disputano un ottimo primo tempo, se la giocano alla pari, mentre nella ripresa, dopo il dubbio rigore del 0-2, calano e imbarcano altre 3 reti. Il risultato è pesante, ma alla fine i ragazzi vengono applauditi con grande affetto dal pubblico: sono stati comunque protagonisti di una stagione maiuscola, sia nel girone (4° posto), sia nel primo turno a l’eliminazione diretta (vinto 1-0 sul Napoli). LA CRONACA. Partita subito in salita per il ...