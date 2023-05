Un’Atalanta generosa rimane al palo | la Juve fa il colpo a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 maggio 2023) Altro pranzo cheindigesto ai colori nerazzurri. Tra le mura amiche in questa stagione su quattro lunch match (Cremonese, Inter, Lecce entus) l’Atalanta ha racimolato solamente un punto rovinando l’ora di pranzo al popolo atalantino. Il rammarico dopo la sfida contro i bianconeri però è sicuramente elevato in quanto in questa circostanza agli uomini di Gian Piero Gasperini si può rimproverare veramente ben poco. Se c’è una squadra che ha provato maggiormente a vincere di sicuro non si chiamantus, ma il calcio non è sport razionale ed oggi a uscire con tre punti pesantissimi nella corsa europea sono Milik e compagni. Gasperini manda in campo la stessa formazione e lo stesso assetto della gara vinta contro la Roma, con un centrocampo più intasato e un’unica punta davanti. La gara ha un inizio molto equilibrato con una ...