Un' altra persona è stata aggredita alla stazione Termini

(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI - Ancora un'aggressione con ferito nei pressi delladi Roma. E' avvenuto ieri alle 19 in via Giovanni Amendola quando, per motivi in via di accertamento, un 35enne egiziano è stato colpito all'addome con una bottiglia rotta all'esterno di una sala scommesse. L'uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 al Policlinico Umberto I con 15 giorni di prognosi. Sul posto i poliziotti del commissariato Viminale. Dall'inizio dell'anno sono almeno cinque le persone che hanno subito violenze di diverso tipo nell'area della