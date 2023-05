Una settimana di calcio il chiaro in tv

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non solo stadi stracolmi e incassi record al botteghino, ma anche pieno di ascolti davanti alla tv. Il ritorno delle coppe europee, con le semifinali rappresenta anche una occasione p... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

E il candidato sindaco è frutto disintesi fatta dalla coalizione. Chi decide di presentarsi ...scelto un candidato dopo un confronto con la coalizione che lo sosterrà alle elezioni della...... dando quindi la possibilità discelta più ampia al tecnico Giovanni Lopez in vista di un eventuale playout con i cugini. Sulla via del recupero anche il giovane Simone D'Uffizi che la...... e il decimo titolo Atp (il quarto nel 2023) incarriera che già conta un centro in uno Slam, gli Us Open dello scorso anno. Questaa Roma gli basterà scendere in campo per il primo ...

Thailandia: lunghe file per votare una settimana in anticipo Agenzia ANSA

Nei prossimi dieci giorni, tra semifinali di Champions ed Europa League e finale di Coppa Italia, saranno ben sette le gare trasmesse sui canali senza abbonamento ...Tutti i fumetti che Sergio Bonelli Editore pubblicherà in edicola, fumetteria e libreria nella settimana dall'8 al 14 maggio 2023.