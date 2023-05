Una cantante vorrebbe essere co-conduttrice a Sanremo 2024 | “Accetterei subito”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nonostante manchino veramente tanti mesi al prossimo Festival di, si parla già delle eventuali co-conduttrici di Amadeus sul palco del Teatro Ariston. Se tra i nomi spuntati nell’ultimo periodo ci sono già stati quelli di Chiara Ferragni e Annalisa, pur sempre da considerare come indiscrezioni, ora è venuto fuori un altro nome piuttosto noto. Si tratta di unache è stata intervistata da Il Messaggero. Chi è lei? Malika Ayane che aha partecipato anche in gara tra i Big. Ma se Amadeus chiedesse a Malika dial suo fianco e di condurre una delle serate con lui? La Ayane ha detto che se dovessero chiederle di fare la co-perlei accetterebbeed è anche convinta che se la ...

... l'editore Luca Formenton, il giornalista Andrea Vianello, l'ex pm Gherardo Colombo e la... Lo dice per primo il maestro Pozzetto: "Solorisata ci salva, godiamocelo sto derby". Che serata ...Ilsi sarebbe presentato a casa sua convaligia carica di regali spediti a lui dai fan proprio in onore del suo primo nipotino. Sulla questione Aurora ha affermato commossa : 'Mio padre ...Io non volevo diventare un, sognavo di fare il batterista. Compravo cassette pirata alla ... Era geniale, mi sono innamorato di lui, avevavoce che portava serenità in famiglia: quando ...

Madalina Lungu vince SanremoJunior. Prima volta di una cantante ... Prima la Riviera

Una tarde la compañía fue al cine ... Pero así fue», concluye el cantante.Sui social la coppia che si è conosciuta è innamorata nel corso del talent show Amici appare sempre più innamorata e complice. Ecco ...