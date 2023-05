Un treno per l’Arabia | targato I2U2 Una risposta occidentale alla Via della Seta cinese

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lo scorso weekend si è tenuto a Riad un incontro importante: il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan ha parlato con i rappresentanti di Arabia Saudita, Emirati e India dello sviluppo di un progetto infrastrutturale che spera di unire i Paesiregione del Golfo grazie ad una rete ferroviaria, collegata anche con l’India attraverso rotte marittime dai porti dell’area. La notizia è stata riportata da Axios che sostiene si tratti di una delle iniziative chiaveCasa Bianca in Medio Oriente. Sarebbe questa laall’influenzaCina nella regione, che è parte fondamentaleBelt and Road Initiative, la nuova Via. Sullivan — che in questi giorni è iper nominato per aver tenuto un discorso sulla “dottrina ...