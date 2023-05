(Di lunedì 8 maggio 2023) Colin Gallois e Lancelot Durand hanno avuto un’idea semplice che però rivoluzionerà la vita delle persone con disabilità motoria: undi frenata che può essere adattato a qualsiasi. Più comodo e meno faticoso per l’utente e allo stesso tempo sicuro. L’invenzione, che si chiama “Dreeft“, è stata premiata domenica 7 maggio alla fiera di Parigi nell’ambito del. La Fiera di Parigi giunta alla 122esima edizione“Dreeft”: ildi frenata per rallentare laIl co-fondatore e Ceo di Freewheelchair e dell’ingegnere Decathlon e Cto di Eppur, hanno ideato e realizzato una coppia di ruote per la sedia a rotelle con undi frenata a marcia indietro. Questo consente all’utente di far rallentare la propria ...

Può intervenire non solo sull'impianto, ma anche sulla trasmissione elettrica e sulsterzante elettrico. Ciò rappresenta un vantaggio tangibile in termini di sicurezza, con azioni ...Restando in quest'area, per la prima volta sono stati adottati dei condotti d'aria in fibra di carbonio a vista per raffreddare il. Sono soluzioni integrate nel nuovo parafango ...Il cambio a 6 rapporti è abbinato a una frizione conantisaltellamento e, se non bastasse, ... A frenare l'impeto della 3 cilindri ci pensa l'impiantoNissin , con il doppio disco ...

Un sistema frenante per la carrozzina vince il concorso Lépine 2023 - Luce Luce

Bosch e la mobilità nell’era del software. a mobilità secondo Bosch nell'era del software è ricca di innovazione ...Il colosso della componentistica annuncia una nuova e rivoluzionaria versione del controllo elettronico di stabilità e riorganizza il suo settore dedicato alla mobilità ...