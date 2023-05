Un senatore di Fratelli d' Italia alla Nato | ennesimo colpo alla sinistra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un ruolo di prestigio. Una responsabilità importante. L'ennesima dimostrazione che lo storytelling della, giorno dopo giorno, si scioglie come neve al sole. Paolo Marcheschi,toscano did', sarà uno degli esponenti politici che rappresenteranno il nostro Paese. Nello specifico, nell'assemblea parlamentare dell'organizzazione internazionale. “Tra qualche giorno - scrive in una nota l'esponente di Fdi – entrerò ufficialmente a far parte della delegazionena nell'assemblea parlamentare della. E' un onore, un privilegio e una responsabilità essere in questo gruppo in quanto sarò uno dei 18 parlamentarini deputati a questo compito”. È lo stesso ...