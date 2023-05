Un Posto al Sole | anticipazioni 8-12 maggio 2023 | Marina prende una decisione inaspettata

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nina Soldano (Credits Rai)Unalda lunedì 8 a venerdì 12Profondamente delusa da quanto ha appena scoperto sul conto di Roberto,unae la tensione fra i due potrebbe esplodere con conseguenze imprevedibili. Dopo le recenti tensioni e discussioni, Franco e Angela sembrano ritrovare un po’ di quell’armonia di coppia che ultimamente fra loro è mancata. Ma una nuova e forte preoccupazione assalirà la ragazza. In procinto di partire per la crociera con Guido, Bice e Sergio, Mariella deve vedersela con Sasà, che si sentirà tradito da lei come amico. Dopo il nuovo scontro con, Ferri cercherà un confronto per capire cosa sta sbagliando con la ...

... taggando ildella cena, e nella successiva pubblica un suo scatto seduta sul lungomare. Biondo platico, outfit leggero per resistere alle temperature calde di Napoli e occhiali da. Una ......e magica con una scaletta indovinata in bilico tra grandi classici del repertorio (da " Die d'... Come ti senti dopo aver cantato in uncosì Sentire il respiro del pubblico in questo momento ...... il successo al Barbera contro la Spal, infatti, ha portato il Palermo al settimoin ... Mancano duegiornate al termine del campionato e il calendario, inevitabilmente, assume un peso ...

UPAS anticipazioni 8-12 maggio, bruttissima scoperta per Marina Napolike.it

Un posto al sole continua ad andare in onda su Rai 3 alle re 20:50. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse dal lunedì 15 a venerdì 19 maggio,rivelano che Lara continuerà a sperare in un ...Ascolta l'articolo Si arrende solo al tie-break la Volley Reghion nell’ultima partita del campionato. Nell’incontro di Catania, vincono le padrone di casa del CUS che confermano quindi il settimo post ...