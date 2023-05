«Un periodo bellissimo» | dice l' attrice tornata al cinema con Pupi Avati

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 maggio 2023) «Un». Non usa giri di parole Edwige Fenech per ricordare la sua storia d’amore con Luca Cordero di Montezemolo, l’imprenditore al quale è stata legata per diciotto anni. Intervistata da Mara Venier a Domenica In, l’racconta il suo ritorno alnell’ultimo film die la sua vita privata. Compreso quel grande amore mai dimenticato. Edwige Fenech: «Avevo chiuso col, ...