Un Passo dal Cielo 8 ci sarà

(Di lunedì 8 maggio 2023) Leonardo Pazzagli e Giusy Buscemi - UndalLe vicende di Undalsi chiudono questa sera con l’episodio finale della settima stagione, ma quello della serie targata Lux Vide è soltanto un arrivederci: l’appuntamento, infatti, è per Undal8. La nuova stagione della fiction di Rai 1 in onda dal 2011 è stata già annunciata dallo stesso Luca Bernabei di Lux Vide lo scorso marzo, in occasione dell’avvio di Undal7: “Stiamo già parlando delle nuove stagioni” dichiarò in merito a Undal, Che Dio ci Aiuti e Don Matteo, tra i titoli di punta della casa di produzione. San Vito di Cadore, a pochi passi da Cortina, e il commissariato dei “fratelli detective” Nappi ...