“Un passo dal cielo 7” | che delusione | è un caos | finale compreso

(Di lunedì 8 maggio 2023) Undal7 si avvia aldi stagione, ma tutto è nel. Vincenzo (Enrico Ianniello) e Carolina (Serena Iansiti) sono scoppiati e questa volta c’entra Eva (Rocio Munoz Morales). Persino Nathan si rivela unacocente (Marco Rossetti). Undal7, un trionfo ma Eva si mette in mezzo tra Nappi e Carolina Mentre Undal7 rapidamente arriva alla fine, la puntata andata in onda eccezionalmente domenica 7 maggio in prima serata su Rai 1, intitolata Il guardiano del lago, ottiene un enorme successo, attirando l’attenzione di 3.604.000 spettatori pari al 20.9% di share. E ancora una volta ottiene lo scettro di trasmissione più vista della serata, malgrado non sia stata trasmessa come di ...

La conferma che la stagione 8 di UnCielo vedrà presto la luce è arrivata via TV Sorrisi e Canzoni , dove Luca Bernabei , patron di Lux Vide, è stato intervistato nel marzo 2023. Il produttore ha annunciato che gli autori ...... per chi vuole essere accompagnatoin tutte le missioni principali e secondarie e per ...Articoli più letti Silo dimostra che la migliore fantascienza è quella che mette in guardia...Fino ad allorae chiudo ", concludono citando una delle frasi ricorrenti di Dustin e dell'... Articoli più letti Silo dimostra che la migliore fantascienza è quella che mette in guardia...

Un passo dal cielo 7: cosa è successo ieri sera e il finale anticipato a stasera. Pronti a salutare Manuela Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

"Dall`inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia ... Non ha risparmiato critiche in passato, invece, a Lissner il governatore, Vincenzo De Luca. "La verità è amica del tempo come ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...