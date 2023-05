Un Passo dal Cielo 7 | anticipazioni ultima puntata | trama episodi stasera lunedì 8 maggio 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 maggio 2023) Finale di stagione per la popolare e amata dal pubblico serie Undal. Questo settimo capitolo, a dire la verità, chiuderà in anticipo rispetto al palinsesto originariamente previsto dalla Rai anche, in parte, in virtù della messa in onda la prossima settimana delle partite di Europa League dopo l’accordo raggiunto con Sky. Ad ogni modo questa sera,, andrà in onda l’della fiction con Giusy Buscemi: ecco cosa vedremo in tv. Cosa è successo nella pendella fiction Prima però diamo uno sguardo a dove siamo arrivati con lae a cosa è successo nella penandata in onda domenica 7...