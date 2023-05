Un evento in Israele dell’Unione Europea è stato cancellato per non far partecipare un ministro di estrema destra

(Di lunedì 8 maggio 2023) Era previsto per il 9 maggio, in cui si celebra la Giornata dell'Europa, e ilè l'israeliano Itamar Ben-Gvir, leader di Potere Ebraico

La Rappresentanza tuttavia ha scelto di mantenere 'l'culturale dell'Europa Day per il pubblico israeliano in modo da celebrare con i nostri partner e amici inuna forte e costruttiva ...Ma non tutte le diplomazie dell'Ue all'estero il 9 maggio celebreranno l'. In, infatti, i membri dell'Ue, ad esclusione dei sovran - fasciti polacchi e ungheresi, diserteranno la ...Scoppia un importante caso diplomatico tra l' Unione Europea e, alla vigilia della tradizionale celebrazione della giornata dell'Europa prevista per il 9 ...previsto a margine dell'. La ...

L'Ue in Israele cancella l'evento diplomatico con Ben Gvir Agenzia ANSA

Ue cancella l'evento diplomatico con il ministro israeliano Ben Gvir. "Non rappresenta i nostri valori" La rappresentanza Ue in Israele ha cancellato la cerimonia diplomatica prevista per domani per l ...Ben Gvir è stato escluso dalla Giornata dell'Europa per la sua posizione politica e l'evento cancellato per le polemiche emerse.