“Un errore e poi la tragedia” Terribile incidente in autostrada | lo schianto con più auto | un morto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ancora morte in, ancora per un’in contromano. Stavolta siamo sulla A27, nel tratto di Vittorio Veneto, sulla corsia per Venezia. È qui che una macchina entra contromano e poco dopo si schianta contro altri dueche provenivano dal senso giusto, ma opposto. È successo domenica 7 maggio 2023, durante le ore pomeridiane. Nelè morta una persona: si tratta del guidatore della macchina che è entrata incontromano. Ci sono anche 3 feriti di cui non si conosce ancora la prognosi. Secondo la stampa locale, all’inizio si è pensato che l’uomo, un 67enne di Treviso, al volante di una Kia Sportage, avesse commesso un tragico, imboccando, non si sa come il casello contromano. La verità è ...