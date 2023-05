Un centesimo per la vita | basta poco per donare speranza e solidarietà

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 8 maggio 2023) Fiumicino – Unper laè la campagna di sensibilizzazione che dal 2018 vede impegnata l’associazione Alleanza Civica per Fiumicino e Farmacisti in Aiuto ETS, finalizzata a realizzare una rete di defibrillatori, DAE, per garantire la migliore e più efficace azione possibile in caso di arresto cardiocircolatorio. L’importanza del messaggio non è caduta nel vuoto e la località di Aranova per prima lo ha raccolto dotandosi di ben 5 defibrillatori pur con con il limite della accessibilità. E’ così che la Farmacia Comunale, il Centro Anziani, la Scuola Elementare Antonio Parrotta, la Conad ed Edilizia Oggi Srl, su iniziativa privata o grazie a raccolte fondi promosse proprio da Alleanza Civica per Fiumicino e Farmacisti in Aiuto ETS, hanno contribuito a trasformare l’iniziativa in realtà. Ad oggi l’impegno di Alleanza Civica per Fiumicino, ...